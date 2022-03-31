У Пентагоні заявили, що рф найближчим часом зосередить свої авіаудари на Києві, Чернігові, Ізюмі та Донбасі - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Російські окупанти найближчим часом можуть завдати авіаударів по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу. Про це в коментарі CNN повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, пише УНН.
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"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації за останню добу, в цілому більше 300 вильотів, і їх удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, і операцію Об'єднаних сил - по суті, на Донбасі. Загалом, це і є чотири основні напрямки, по яких вони здійснюють авіаудари", - заявив він.
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Джерело телеканалу підкреслило, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів.
Додамо
За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують перекидати війська у військовий аеропорт у Гомелі (Білорусь) з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України.