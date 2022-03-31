У Пентагоні заявили, що рф найближчим часом зосередить свої авіаудари на Києві, Чернігові, Ізюмі та Донбасі - CNN

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 66961 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 78651 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 86657 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 91634 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 101829 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153860 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71821 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 153033 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110225 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69569 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
60%
Популярнi новини

Україна отримала другий транш на майже 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

14 квітня, 17:15 • 7880 перегляди

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

14 квітня, 17:29 • 8510 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 14753 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 9396 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 16009 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 66960 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153858 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176736 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 153031 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 264112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97206 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99722 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44233 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47577 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62145 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

У Пентагоні заявили, що рф найближчим часом зосередить свої авіаудари на Києві, Чернігові, Ізюмі та Донбасі - CNN

Київ • УНН

 • 141707 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Російські окупанти найближчим часом можуть завдати авіаударів по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу. Про це в коментарі CNN повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, пише УНН.

У Пентагоні заявили, що рф найближчим часом зосередить свої авіаудари на Києві, Чернігові, Ізюмі та Донбасі - CNN

Цитата

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації за останню добу, в цілому більше 300 вильотів, і їх удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, і операцію Об'єднаних сил - по суті, на Донбасі. Загалом, це і є чотири основні напрямки, по яких вони здійснюють авіаудари", - заявив він.

Деталі

Джерело телеканалу підкреслило, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів.

Додамо

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують перекидати війська у військовий аеропорт у Гомелі (Білорусь) з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41