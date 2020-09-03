У пенсионерки в Киеве нашли схрон с патронами и гранатами

"Сегодня на линию 102 позвонила жительница дома на улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила среди своих вещей лишние. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили в доме 73-летней женщины предметы, похожие на гранаты и патроны", - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, заявитель предполагает, что на балконе у нее оружие мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

Как сообщал УНН, ранее в Киеве перекрыли улицу Банковую, так как во Офисом Президента нашли предмет, похожий на боевую гранату.