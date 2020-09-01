Біля Офісу Президента, ймовірно, знайшли бойову гранату - нардеп

“Під Офісом Президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекрито поліцією. Кажуть, знайшли предмет схожий на бойову гранату”, — пише він.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила схрон з гранатометами і артилерійськими снарядами в Луганській області.