У Офиса Президента, вероятно, нашли боевую гранату - нардеп

"Под Офисом Президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет, похожий на боевую гранату", - пишет он.

Напомним, Служба безопасности Украины выявила схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами в Луганской области.