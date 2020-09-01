У Офиса Президента, вероятно, нашли боевую гранату - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Киеве перекрыли улицу Банковую, так как под Офисом Президента нашли предмет, похожий на боевую гранату. Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram-канале, передает УНН.
"Под Офисом Президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет, похожий на боевую гранату", - пишет он.
Напомним, Служба безопасности Украины выявила схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами в Луганской области.