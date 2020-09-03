У пенсіонерки в Києві знайшли схрон з патронами та гранатами

“Сьогодні на лінію 102 зателефонувала мешканка будинку на вулиці Мілютенка. Літня жінка вирішила поприбирати на балконі та виявила серед своїх речей зайві. Патрульні, які прибули на виклик, виявили в оселі 73-річної жінки предмети, схожі на гранати та набої”, — повідомили в поліції.

За даними пресслужби, заявниця припускає, що на балконі у неї зброю міг залишити знайомий, який допомагав у хатніх справах і винаймав у неї кімнату.

Як повідомляв УНН, раніше у Києві перекрили вулицю Банкову, так як під Офісом Президента знайшли предмет, схожий на бойову гранату.