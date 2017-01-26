В Пенсильвании 10-метровая пропасть поглотила два двора и часть дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В городе Челтенхэм, штат Пенсильвания, США, на одной из улиц провалился грунт, в результате чего появилось пропасть шириной около 10 метров, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Пропасть поглотило дворы двух домов и часть дороги.
Отмечается, что над завалами зависло авто, дерево с корнями и кусок дороги. Авто было припарковано на обочине.
Пока не известно, что стало причиной обвала. Проводится следствие.
Как сообщал УНН, в США поезд разорвал пополам фуру .