У Пенсільванії 10-метрове провалля поглинуло два подвір’я та частину дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У місті Челтенхем, штат Пенсільванія, США, на одній з вулиць провалився ґрунт, внаслідок чого з'явилося провалля завширшки майже 10 метрів, передає УНН з посиланням на ABC News.
Провалля поглинуло двори двох будинків і частину дороги.
Зазначається, що над завалами зависло авто, дерево з корінням та шмат дороги. Авто було припарковане на узбіччі.
Наразі не відомо, що стало причиною обвалу. Проводиться слідство.
Як повідомляв УНН, у США поїзд розірвав навпіл фуру.