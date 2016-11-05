В Печерском суде нет ни одного судьи, который мог бы рассматривать дело Януковича - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Печерском суде Киева нет ни одного судьи, который мог бы рассматривать дело экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко во время общения с журналистами, передает УНН со ссылкой на " 112 Украина ".
"Возникает ряд вопросов и с судами. Например, в Печерском суде сейчас нет ни одного судьи, который сейчас по закону может слушать такое дело. Однако есть 4 вакансии, их надо заполнить, оперативно, быстро. Также существуют другие возможности рассмотрения этих дел в других судах, кроме Печерского, мы собираемся их использовать ", - заявил он.
Напомним, Ю.Луценко заявил, что в деле Януковича фигурирует полтора десятка нардепов, но представлений на них пока нет.