В Печерском суде нет ни одного судьи, который мог бы рассматривать дело Януковича - Генпрокурор

"Возникает ряд вопросов и с судами. Например, в Печерском суде сейчас нет ни одного судьи, который сейчас по закону может слушать такое дело. Однако есть 4 вакансии, их надо заполнить, оперативно, быстро. Также существуют другие возможности рассмотрения этих дел в других судах, кроме Печерского, мы собираемся их использовать ", - заявил он.

Напомним, Ю.Луценко заявил, что в деле Януковича фигурирует полтора десятка нардепов, но представлений на них пока нет.