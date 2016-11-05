У Печерському суді немає жодного судді, який міг би розглядати справу Януковича - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Печерському суді Києва немає жодного судді, який міг би розглядати справу екс-президента України Віктора Януковича. Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко під час спілкування з журналістами, передає УНН із посиланням на "112 Україна".
"Виникає низка питань і з судами. Наприклад, у Печерському суді зараз немає жодного судді, який зараз за законом може слухати таку справу. Однак є 4 вакансії, їх треба заповнити, оперативно, швидко. Також існують інші можливості розгляду цих справ в інших судах, крім Печерського, ми збираємося використовувати", - заявив він.
Нагадаємо, Ю.Луценко заявив, що у справі Януковича фігурує півтора десятка нардепів, але уявлень щодо них поки немає.