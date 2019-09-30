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В ПАСЕ "сожалеют об отсутствии делегации Украины на осенней сессии ассамблеи"

Киев • УНН

 • 11261 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Отсутствие делегации Украины на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вызывает сожаление, в ПАСЕ рассчитывают, что заявка на подтверждение полномочий украинских законодателей будет направлена в ближайшее время. Об этом заявила в понедельник председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, выступая на открытии осенней сессии организации, передает УНН.

В ПАСЕ "сожалеют об отсутствии делегации Украины на осенней сессии ассамблеи"

“Диалог и сотрудничество с украинской делегацией для меня лично и для нас всех очень важны, потому что Украина является членом нашей организации, она должна пользоваться нашей безоговорочной поддержкой (в вопросе) защиты международного права”, — сказала Паскье. “В этом контексте я сожалею, что украинский парламент вовремя не представил заявку на (подтверждение) полномочий своей делегации на этой части сессии. Надеюсь, что Украина сделает это в ближайшее время в соответствии с нашими правилами”, — добавила она.

Как сообщал УНН, делегация России в ПАСЕ готова к конструктивному взаимодействию с украинскими парламентариями, со многими из них уже установлены контакты. Об этом в понедельник в эфире российского федерального телеканала “Россия-24” заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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