В ПАСЕ "сожалеют об отсутствии делегации Украины на осенней сессии ассамблеи"

“Диалог и сотрудничество с украинской делегацией для меня лично и для нас всех очень важны, потому что Украина является членом нашей организации, она должна пользоваться нашей безоговорочной поддержкой (в вопросе) защиты международного права”, — сказала Паскье. “В этом контексте я сожалею, что украинский парламент вовремя не представил заявку на (подтверждение) полномочий своей делегации на этой части сессии. Надеюсь, что Украина сделает это в ближайшее время в соответствии с нашими правилами”, — добавила она.

Как сообщал УНН, делегация России в ПАСЕ готова к конструктивному взаимодействию с украинскими парламентариями, со многими из них уже установлены контакты. Об этом в понедельник в эфире российского федерального телеканала “Россия-24” заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.