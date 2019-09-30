У ПАРЄ "жалкують через відсутність делегації України на осінній сесії асамблеї"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Відсутність делегації України на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) викликає жаль, в ПАРЄ розраховують, що заявка на підтвердження повноважень українських законодавців буде направлена найближчим часом. Про це заявила в понеділок голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, виступаючи на відкритті осінньої сесії організації, передає УНН.
“Діалог і співпраця з українською делегацією для мене особисто і для нас всіх дуже важливі, тому що Україна є членом нашої організації, вона повинна користуватися нашою беззастережною підтримкою (в питанні) захисту міжнародного права”, — сказала Паск’є. “У цьому контексті я шкодую, що український парламент вчасно не представив заявку на (підтвердження) повноважень своєї делегації на цій частині сесії. Сподіваюся, що Україна зробить це найближчим часом відповідно до наших правил”, — додала вона.
Як передавав УНН, делегація Росії в ПАРЄ готова до конструктивної взаємодії з українськими парламентаріями, з багатьма з них вже встановлені контакти. Про це в понеділок в ефірі російського федерального телеканалу “Росія-24” заявив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.