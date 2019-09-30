Делегація Росії в ПАРЄ: ми знаходимося в контакті з багатьма депутатами Верховної Ради

“Ми налаштовані на співпрацю з делегацією Верховної Ради в тому разі, якщо колеги з Верховної Ради, а з багатьма з них ми вже в контакті, будуть до такого конструктивної взаємодії готові”, — сказав Слуцький, коментуючи відмову України від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

На його думку, подібна взаємодія “буде непростою”. “Не будемо говорити про це завчасно, напевно, але, що стосується прийняття Верховною радою такого рішення (про відмову в участі), нам воно незрозуміле і навряд чи воно сприяє авторитету самої України на майданчику ПАРЄ”, — зазначив він.

Парламентарій привітав заяву глави української делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько про готовність до діалогу з Москвою. “Чим швидше відбудеться повернення до позитиву, повернення до нормального вміння чути один одного, тим буде краще. І якщо глава української делегації говорить серйозно, ми це готові тільки вітати, — заявив глава комітету. — Дуже хотілося б в цьому бачити конструктив. Напевно, почасти тут є просто данина моменту, коли далі пікірувати Росію просто абсолютно несерйозно”.

Продовження “курсу Києва на уникнення діалогу з російською стороною” безперспективно, вважає Слуцький. “Українські колеги розуміють, що ця лінія не виграшна: “Ось давайте ми будемо взаємодіяти, і в цій взаємодії, як в останні дні закликали багато київських політологів, знайдемо якісь вади в російській лінії і тоді вже будемо від цього танцювати”, — підкреслив він.

Разом з тим голова думського комітету висловив надію на нормалізацію двосторонніх відносин. “Хотілося б виходити з кращого, що українські колеги, ті хто вперше обралися в тому числі в Верховну раду готові взаємодіяти, готові слухати, готові вибудовувати те, що за останні роки, на превеликий жаль, було втрачено всупереч здоровому глузду... Ми приречені на нормальні відносини незалежно від того, як складається кон’юнктура на сьогодні”, — резюмував Слуцький.

Як писав УНН раніше, делегація Грузії не прийматиме участі у відкритті сесії ПАРЄ на знак солідарності з Україною.