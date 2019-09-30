Делегація Грузії не прийматиме участі у відкритті сесії ПАРЄ на знак солідарності з Україною

“Ми збираємося акцентувати увагу на тих проблемах, які виходять з Росії по відношенню до України і Грузії, тому наше перебування тут стосується в основному цього питання. Ми солідарні з Україною і разом з іншими країнами шукаємо шляхи, як включити дане питання до порядку денного. Нажаль, більшість депутатів ПАРЄ підтримали повернення Росії, і сьогодні тільки декілька держав виступають проти цього. Відповідно, ми знаходимося в координації з цими країнами”, - сказала Чугошвілі. “Ми не будемо брати участь в різних заходах і зустрічах або пленарній сесії, які носять урочистий характер. Це наше рішення”, — зазначила вона.

Як писав УНН, президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи найближчим часом приїде до Києва для консультацій. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.