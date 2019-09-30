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Делегация Грузии не будет принимать участия в открытии сессии ПАСЕ в знак солидарности с Украиной

Киев • УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Делегация грузинских депутатов не будет участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с восстановлением права голоса России в этой организации. Соответствующую позицию изложила в понедельник вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили телекомпании IMEDI, передает УНН.

Делегация Грузии не будет принимать участия в открытии сессии ПАСЕ в знак солидарности с Украиной

“Мы собираемся акцентировать внимание на тех проблемах, которые исходят из России в отношении Украины и Грузии, поэтому наше пребывание здесь касается в основном этого вопроса. Мы солидарны с Украиной и вместе с другими странами ищем пути, как включить данный вопрос в повестку дня. К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами”, — сказала Чугошвили. “Мы не будем участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер. Это наше решение”, — отметила она.

Как писал УНН, президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в ближайшее время приедет в Киев для консультаций. Об этом сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

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