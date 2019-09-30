Делегация России в ПАСЕ: мы находимся в контакте со многими депутатами Верховной Рады

“Мы настроены на сотрудничество с делегацией Верховной рады в том случае, если коллеги из Верховной рады, а со многими из них мы уже в контакте, будут к такому конструктивному взаимодействию готовы”, — сказал Слуцкий, комментируя отказ Украины от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его мнению, подобное взаимодействие “будет непростым”. “Не будем говорить об этом раньше времени, наверное, но, что касается принятия Верховной радой такого решения (об отказе в участии), нам оно непонятно и вряд ли оно способствует авторитету самой Украины на площадке ПАСЕ”, — отметил он.

Парламентарий поприветствовал заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о готовности к диалогу с Москвой. “Чем быстрее произойдет возврат к позитиву, возврат к нормальному умению слышать друг друга, тем будет лучше. И если глава украинской делегации говорит серьезно, мы это готовы только приветствовать, — заявил глава комитета. — Очень хотелось бы в этом видеть конструктив. Наверное, отчасти здесь есть просто дань моменту, когда дальше пикировать Россию просто совершенно несерьезно”.

Продолжение “курса Киева на избежание диалога с российской стороной” бесперспективно, считает Слуцкий. “Украинские коллеги понимают, что эта линия не выигрышная: “Вот давайте мы будем взаимодействовать, и в этом взаимодействии, как в последние дни призывали многие киевские политологи, найдем какие-то изъяны в российской линии и тогда уже будем от этого плясать”, — подчеркнул он.

Вместе с тем председатель думского комитета выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений. “Хотелось бы исходить из лучшего, что украинские коллеги, те кто впервые избрались в том числе в Верховную раду готовы взаимодействовать, готовы слушать, готовы выстраивать то, что за последние годы, к великому сожалению, было утрачено вопреки здравому смыслу... Мы обречены на нормальные отношения вне зависимости от того, как складывается конъюнктура на сегодня”, — резюмировал Слуцкий.

Как писал УНН ранее, делегация Грузии принимать не участия в открытии сессии ПАСЕ в знак солидарности с Украиной.