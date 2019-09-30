Делегация России в ПАСЕ: мы находимся в контакте со многими депутатами Верховной Рады

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 42762 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 86367 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 85883 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 138171 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 189167 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 174117 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 222814 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203003 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 451576 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235463 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.5м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 72487 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 17242 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 47472 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 20854 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 45266 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 213981 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 197336 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 283520 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 451588 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 550877 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 138190 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 67160 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 64408 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 70346 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 100690 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Делегация России в ПАСЕ: мы находимся в контакте со многими депутатами Верховной Рады

Киев • УНН

 • 10670 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Делегация России в ПАСЕ готова к конструктивному взаимодействию с украинскими парламентариями, со многими из них уже установлены контакты. Об этом в понедельник в эфире российского федерального телеканала “Россия-24” заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет УНН.

Делегация России в ПАСЕ: мы находимся в контакте со многими депутатами Верховной Рады

“Мы настроены на сотрудничество с делегацией Верховной рады в том случае, если коллеги из Верховной рады, а со многими из них мы уже в контакте, будут к такому конструктивному взаимодействию готовы”, — сказал Слуцкий, комментируя отказ Украины от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его мнению, подобное взаимодействие “будет непростым”. “Не будем говорить об этом раньше времени, наверное, но, что касается принятия Верховной радой такого решения (об отказе в участии), нам оно непонятно и вряд ли оно способствует авторитету самой Украины на площадке ПАСЕ”, — отметил он.

Парламентарий поприветствовал заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о готовности к диалогу с Москвой. “Чем быстрее произойдет возврат к позитиву, возврат к нормальному умению слышать друг друга, тем будет лучше. И если глава украинской делегации говорит серьезно, мы это готовы только приветствовать, — заявил глава комитета. — Очень хотелось бы в этом видеть конструктив. Наверное, отчасти здесь есть просто дань моменту, когда дальше пикировать Россию просто совершенно несерьезно”.

Продолжение “курса Киева на избежание диалога с российской стороной” бесперспективно, считает Слуцкий. “Украинские коллеги понимают, что эта линия не выигрышная: “Вот давайте мы будем взаимодействовать, и в этом взаимодействии, как в последние дни призывали многие киевские политологи, найдем какие-то изъяны в российской линии и тогда уже будем от этого плясать”, — подчеркнул он.

Вместе с тем председатель думского комитета выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений. “Хотелось бы исходить из лучшего, что украинские коллеги, те кто впервые избрались в том числе в Верховную раду готовы взаимодействовать, готовы слушать, готовы выстраивать то, что за последние годы, к великому сожалению, было утрачено вопреки здравому смыслу... Мы обречены на нормальные отношения вне зависимости от того, как складывается конъюнктура на сегодня”, — резюмировал Слуцкий.

Как писал УНН ранее, делегация Грузии принимать не участия в открытии сессии ПАСЕ в знак солидарности с Украиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69