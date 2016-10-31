В партии Х.Клинтон отметили вероятную незаконность действий главы ФБР в отношении демократки

Г.Рид 31 октября отправил главе ФБР Джеймсу Коми письмо, в котором заявил о возможном нарушении главой бюро "закона Хетча", который запрещает чиновникам использовать свое положение, чтобы повлиять на выборы.

Дж.Коми 28 октября в письме конгрессу США заявил, что федеральные следователи будут пересматривать неизвестные ранее электронные сообщения Х.Клинтон с личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря.

Между тем сообщается, что ФБР получило ордер для изучения электронной почты.

В июле этого года ФБР уже сообщало, что Х.Клинтон сохраняла засекреченную информацию на своем личном почтовом сервере и расценило это поведение экс-госсекретаря с информацией как "крайне небрежное". Однако тогда было решено не выдвигать никаких обвинений из-за отсутствия доказательств про реальный вред с интересам США. Х.Клинтон извинилась за использование личной почты в официальных делах.

Последние заявление ФБР по расследованию представительница демократов на выборах назвала "тревожными".

Больше недели осталось до президентских выборов в США, намеченных на 8 ноября.