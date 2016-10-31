У партії Х.Клінтон вказали на ймовірну незаконність дій голови ФБР щодо демократки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Лідер демократів в сенаті США Гаррі Рід не виключив, що голова ФБР Джеймс Комі “міг порушити закон”, заявивши, що федеральні слідчі розслідують нові обставини у справі про електронне листування, пов’язане з кандидатом у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Г.Рід 31 жовтня відправив голові ФБР Джеймсу Комі листа, в якому заявив про ймовірне порушення очільником бюро “закону Хетча”, який забороняє чиновникам використовувати своє становище, щоб вплинути на вибори.
Дж.Комі 28 жовтня в листі конгресу США заявив, що федеральні слідчі переглядатимуть невідомі раніше електронні повідомлення Х.Клінтон з особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря.
Тим часом повідомляється, що ФБР отримало ордер для вивчення електронної пошти.
У липні цього року ФБР вже повідомляло, що Х.Клінтон зберігала засекречену інформацію на своєму особистому поштовому сервері і розцінило це поводження екс-держсекретаря з інформацією як “вкрай недбале”. Однак тоді було вирішено не висувати жодних звинувачень через відсутність доказів про реальну шкоду з інтересам США. Х.Клінтон вибачилася за використання особистої пошти в офіційних справах.
Останні заяви ФБР щодо розслідування представниця демократів на виборах назвала “тривожними”.
Більш ніж тиждень залишився до президентських виборів у США, запланованих на 8 листопада.