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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У партії Х.Клінтон вказали на ймовірну незаконність дій голови ФБР щодо демократки

У партії Х.Клінтон вказали на ймовірну незаконність дій голови ФБР щодо демократки

Київ • УНН

 • 8662 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Лідер демократів в сенаті США Гаррі Рід не виключив, що голова ФБР Джеймс Комі “міг порушити закон”, заявивши, що федеральні слідчі розслідують нові обставини у справі про електронне листування, пов’язане з кандидатом у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Г.Рід 31 жовтня відправив голові ФБР Джеймсу Комі листа, в якому заявив про ймовірне порушення очільником бюро “закону Хетча”, який забороняє чиновникам використовувати своє становище, щоб вплинути на вибори.

Дж.Комі 28 жовтня в листі конгресу США заявив, що федеральні слідчі переглядатимуть невідомі раніше електронні повідомлення Х.Клінтон з особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря.

Тим часом повідомляється, що ФБР отримало ордер для вивчення електронної пошти.

У липні цього року ФБР вже повідомляло, що Х.Клінтон зберігала засекречену інформацію на своєму особистому поштовому сервері і розцінило це поводження екс-держсекретаря з інформацією як “вкрай недбале”. Однак тоді було вирішено не висувати жодних звинувачень через відсутність доказів про реальну шкоду з інтересам США. Х.Клінтон вибачилася за використання особистої пошти в офіційних справах.

Останні заяви ФБР щодо розслідування представниця демократів на виборах назвала “тривожними”.

Більш ніж тиждень залишився до президентських виборів у США, запланованих на 8 листопада.

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