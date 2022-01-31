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В парламенте Нидерландов выступили за поставку оружия Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. В руководящей партии Нидерландов VVD (Народная партия за свободу и демократию) и оппозиционной Партии труда (PvdA) высказались за предоставление Украине оборонительного оружия для защиты от возможного вторжения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTL Nieuws.

Детали

Депутат от правящей партии VVD Рубен Брекельманс высказал мнение, что премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны приехать в Украину с конкретными предложениями — "что мы можем поставить и соответствует ли это потребностям Украины". Сам Брекельманс считает, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

Депутат Кати Пири из оппозиционной Партии труда (PvdA) считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие.

В то же время депутаты обеих партий против того, чтобы направлять в Украину нидерландских военнослужащих.

"Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы)", — написал Брекельманс в своем Twitter.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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