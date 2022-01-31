У парламенті Нідерландів виступили за постачання зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У керівній партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці (PvdA) висловилися за надання Україні оборонної зброї для захисту від можливого вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на RTL Nieuws.
Деталі
Депутат від керівної партії VVD Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями — "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України". Сам Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.
Депутатка Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA) вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.
Водночас депутати обох партій проти того, щоб скеровувати до України нідерландських військовослужбовців.
"Жодних військ, лише оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)", — написав Брекельманс у своєму Twitter.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.