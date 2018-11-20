В парламенте Молдовы инициировали запрет русского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Молдове депутаты Либеральной партии зарегистрировали в парламенте новый законопроект, который предлагает отменить использование русского языка как устаревшего, передает УНН со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.
Либералы зарегистрировали в парламенте законопроект, который обязывает всех членов законодательного органа знать государственный язык и использовать его в работе.
"Законопроект либералов предлагает не переводить законопроекты на русский язык, обязать депутатов выступать в парламенте только на государственном и вводит в Кодекс о выборах новое требование к кандидатам в депутаты - знание румынского языка. В случае принятия проекта юридической комиссии парламента будет поручено разработать механизм проверки знания депутатами языка", - пишет издание.
Авторы законопроекта объясняют инициативу решениями Конституционного суда о признании верховенства Декларации независимости над Конституцией, где румынский язык указан как государственный, а закон "О функционировании языков" признается "устаревшим".
В пояснительной записке сказано, что поскольку Конституционный суд признал устаревшим закон, то нет необходимости хранить и статус русского языка - "официального языка СССР", пишет издание.
За счет изменений либералы предлагают сэкономить на переводе законопроектов на русский язык 1,5 млн леев (около 87 тыс. долларов) в год.
Как сообщал УНН, в июне этого года Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который наделял русский язык статусом языка межнационального значения.