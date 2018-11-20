У парламенті Молдови ініціювали заборону російської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Молдові депутати Ліберальної партії зареєстрували в парламенті новий законопроект, який пропонує скасувати використання російської мови як застарілої, передає УНН з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Ліберали зареєстрували в парламенті законопроект, який зобов’язує всіх членів законодавчого органу знати державну мову і використовувати її в роботі.
“Законопроект лібералів пропонує не перекладати законопроекти російської мови, зобов’язати депутатів виступати в парламенті тільки державною мовою і вводить в Кодекс про вибори нову вимогу до кандидатів в депутати — знання румунської мови. У разі прийняття проекту юридичної комісії парламенту буде доручено розробити механізм перевірки знання депутатами мови”, — пише видання.
Автори законопроекту пояснюють ініціативу рішеннями Конституційного суду про визнання верховенства Декларації незалежності над Конституцією, де румунську мову зазначено як державну, а закон “Про функціонування мов” визнається “застарілим”.
У пояснювальній записці сказано, що оскільки Конституційний суд визнав застарілим закон, то немає необхідності зберігати і статус російської мови — “офіційної мови СРСР”, пише видання.
За рахунок змін ліберали пропонують заощадити на перекладі законопроектів на російську мову 1,5 млн леїв (близько 87 тис. доларів) у рік.
Як повідомляв УНН, у червні цього року Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон “Про функціонування мов на території Молдавської РСР”, який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення.