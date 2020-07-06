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В Париже сегодня возобновляет работу Лувр

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Самый известный парижский музей Лувр возобновляет свою работу с 6 июля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте музея, передает УНН.

"Лувр открывает свои двери 6 июля 2020 года. Чтобы обеспечить безопасный визит для всех, Лувр меняет свои условия входа: бронирование временного интервала (посещения - ред.) и носение маски являются обязательными. Как и в любом пространстве, открытом для публики, следует соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении на сайте.

Как отмечают в музее, бронировать время посещения стоит заранее, желательно за день, оплата осуществляется бесконтактным путем.

Также в музее разрешено посещение музея группами до 25 человек в сопровождении гида. Также нужно помнить о соблюдении физической дистанции.

С июля по сентябрь 2020 года музей будет открыт с 9 до 18 часов, кроме вторника.

"Открытые комнаты: коллекции антиквариата с Ближнего Востока, Египта, Греции и Рима, введение в искусство ислама, итальянские и северо-европейские скульптуры, итальянские, испанские и английские, большие форматы французской живописи 19-го века, галерея Аполлона, апартаменты Наполеона III, произведения искусства средневековья и эпохи Людовика XIV и французская скульптура 17-19 веков", - отмечают в музее.

Сообщается, что некоторые коллекции, в частности французской скульптуры эпохи Средневековья и эпохи Возрождения, произведения искусства эпохи Возрождения 18-го и 19-го веков, некоторое произведения исламского искусства, а также французская живопись остаются закрытыми зонами для посещения.

Напомним, власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и других европейских стран.

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