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У Парижі сьогодні відновлює роботу Лувр

У Парижі сьогодні відновлює роботу Лувр

Київ • УНН

 • 30429 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Найвідоміший паризький музей Лувру відновляє свою роботу з 6 липня. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті музею, передає УНН.

“Лувр відкриває свої двері 6 липня 2020 року. Щоб забезпечити безпечний візит для всіх, Лувр змінює свої умови входу: бронювання часового інтервалу (відвідування — ред.) та надягання маски є обов’язковими. Як і в будь-якому просторі, відкритому для публіки, слід дотримуватися дистанції”, — сказано в повідомленні на сайті.

Як зазначають у музеї, бронювати час відвідування варто заздалегідь, бажано за день, сплата здійснюється безконтактним шляхом.

Також у музеї дозволено відвідування музею групами до 25 осіб у супроводі гіда. Також потрібно пам'ятати про дотримання фізичної дистанції.

З липня по вересень 2020 року музей буде відкритий з 9 до 18 годин, окрім вівторка.

“Відкриті кімнати: колекції антикваріату з Близького Сходу, Єгипту, Греції та Риму, введення в мистецтво ісламу, італійські та північно-європейські скульптури, італійські, іспанські та англійські, великі формати французького живопису 19-го століття, галерея Аполлона, апартаменти Наполеона III, твори мистецтва середньовіччя і епохи Людовика XIV і французька скульптура 17-19 століть”, — зазначають у музеї.

Повідомляється, що деякі колекції, зокрема французької скульптури епохи Середньовіччя і епохи Відродження, твори мистецтва епохи Відродження 18-го і 19-го століть, деяки твори ісламського мистецтва, а також французський живопис залишаються закритими зонами для відвідування.

Нагадаємо, влада Франції ухвалила рішення з 15 червня відкрити кордони для мандрівників, що прибувають з країн ЄС та деяких інших європейських країн.

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