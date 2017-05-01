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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Париже на демонстрации в полицейских бросили "коктейли Молотова"

Киев • УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На демонстрации в Париже произошли столкновения — в полицейских бросили “коктейли Молотова”, трое пострадали. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

В Париже на демонстрации в полицейских бросили "коктейли Молотова"

Около 150 человек в капюшонах, которые закрывали лицо, проникли в толпу и атаковали полицейских, бросая в них "коктейли Молотова" и мусор. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Как отмечается, трое полицейских пострадали.

Напомним, полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ и резиновые пули против первомайских демонстрантов.

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