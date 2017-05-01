В Париже на демонстрации в полицейских бросили "коктейли Молотова"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На демонстрации в Париже произошли столкновения — в полицейских бросили “коктейли Молотова”, трое пострадали. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.
Около 150 человек в капюшонах, которые закрывали лицо, проникли в толпу и атаковали полицейских, бросая в них "коктейли Молотова" и мусор. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.
Как отмечается, трое полицейских пострадали.
Напомним, полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ и резиновые пули против первомайских демонстрантов.