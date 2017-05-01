В Париже на демонстрации в полицейских бросили "коктейли Молотова"

Около 150 человек в капюшонах, которые закрывали лицо, проникли в толпу и атаковали полицейских, бросая в них "коктейли Молотова" и мусор. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Как отмечается, трое полицейских пострадали.

Напомним, полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ и резиновые пули против первомайских демонстрантов.