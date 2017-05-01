У Парижі на демонстрації в поліцейських кинули "коктейлі Молотова"

Близько 150 осіб у капюшонах, які закривали обличчя, проникли в натовп та атакували поліцейських, кидаючи в них “коктейлі Молотова” і сміття. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ.

Як зазначається, троє поліцейських постраждали.

Нагадаємо, поліція в Стамбулі застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти першотравневих демонстрантів.