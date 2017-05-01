У Парижі на демонстрації в поліцейських кинули "коктейлі Молотова"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На демонстрації в Парижі сталися сутички - у поліцейських кинули "коктейлі Молотова", троє постраждало. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.
Близько 150 осіб у капюшонах, які закривали обличчя, проникли в натовп та атакували поліцейських, кидаючи в них “коктейлі Молотова” і сміття. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ.
Як зазначається, троє поліцейських постраждали.
Нагадаємо, поліція в Стамбулі застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти першотравневих демонстрантів.