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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 36453 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Парижі на демонстрації в поліцейських кинули "коктейлі Молотова"

Київ • УНН

 • 10256 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. На демонстрації в Парижі сталися сутички - у поліцейських кинули "коктейлі Молотова", троє постраждало. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.

У Парижі на демонстрації в поліцейських кинули "коктейлі Молотова"

Близько 150 осіб у капюшонах, які закривали обличчя, проникли в натовп та атакували поліцейських, кидаючи в них “коктейлі Молотова” і сміття. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ.

Як зазначається, троє поліцейських постраждали.

Нагадаємо, поліція в Стамбулі застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти першотравневих демонстрантів.

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