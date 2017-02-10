В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной благодаря оффшорному скандала "панамагейт", в котором оказались замешанными влиятельные мировые политики и бизнесмены, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, Рамон Фонсека и Юрген Моссак задержаны через несколько часов после обысков, проведенных Генпрокуратурой Панамы в офисах фирмы, сообщает издание со ссылкой на данные адвоката Элиаса Солано.
Панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинение по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном. Имена обвиняемых не называются.
Сразу после обысков в Mossack Fonseca один из ее основателей Рамон Фонсека заявил, что его фирма не связана с Odebrecht, но из нее сделали козла отпущения. По его словам, это делается для того, чтобы увести следствие от настоящих получателей взяток.
Р.Фонсека утверждает, что среди тех, кто получал взятки - президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с "панамским досье". Х.Варела якобы сам рассказал Р.Фонсека, что в 2014 году получил от Odebrecht деньги на избирательную кампанию.
Президент К.Варела отрицает обвинения, заявляя, что полученные им средства были политическими пожертвованиями, а не взятками.
Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.
Генеральная прокуратура Панамы 5 апреля 2016 года заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания оффшорных компаний, упомянутых в "панамских документах".
Основатель компании Р.Фонсека тогда заявлял, что компания не имеет отношения к противозаконной деятельности, а публикацию материалов называл преступлением.