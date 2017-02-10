У Панамі затримали засновників Mossack Fonseca
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Панамі взяті під варту засновники юридичної компанії Mossack Fonseca, відомої завдяки офшорному скандалу "панамагейт", в якому опинилися замішаними впливові світові політики та бізнесмени, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, Рамон Фонсека і Юрген Моссак затримані через кілька годин після обшуків, проведених генпрокуратурою Панами в офісах фірми, повідомляє видання з посиланням на дані адвоката Еліаса Солано.
Панамська влада звинувачує Mossack Fonseca в створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти як хабарі високопоставленим чиновникам з різних країн.
У заяві офісу генпрокурора йдеться, що обвинувачення у справі про відмивання грошей пред'явлені 17 особам, пов'язаним з бразильським концерном. Імена обвинувачених не називаються.
Відразу після обшуків в Mossack Fonseca один з її засновників Рамон Фонсека заявив, що його фірма не пов'язана Odebrecht, але з неї зробили цапа-відбувайла. За його словами, це робиться для того, щоб відвести слідство від справжніх одержувачів хабарів.
Р.Фонсека стверджує, що серед тих, хто отримував хабарі - президент Панами Хуан Карлос Варела, чиїм радником він був до скандалу з "панамським досьє". Х.Варела нібито сам розповів Р.Фонсека, що в 2014 році отримав від Odebrecht гроші на виборчу кампанію.
Президент К.Варела заперечує обвинувачення, заявляючи, що отримані ним кошти були політичними пожертвами, а не хабарами.
Odebrecht є найбільшою будівельною компанією Південної Америки. У Бразилії вона довгий час була основним підрядником державної нафтової компанії Petrobras.
Генеральна прокуратура Панами 5 квітня 2016 року заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, згаданих в "панамських документах".
Засновник компанії Р.Фонсека тоді заявляв, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, а публікацію матеріалів називав злочином.