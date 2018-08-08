В ОБСЕ призвали немедленно освободить белорусских журналистов

"Чрезвычайно непропорциональные меры, предпринимаемые правоохранительными органами против двух независимых информационных агентств, вызывают серьезное беспокойство по поводу уважения к независимым СМИ в Беларуси", - сказал Дезир.

"Я призываю власти немедленно освободить всех задержанных журналистов и, чтобы оба СМИ могли беспрепятственно продолжать свою работу", - добавил он.



Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов.

Напомним, в Беларуси задержали уже семь журналистов портала Tut.by. Задержание проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "Белта".