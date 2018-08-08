В ОБСЕ призвали немедленно освободить белорусских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает власти Беларуси освободить задержанных журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников СМИ в этой стране, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Чрезвычайно непропорциональные меры, предпринимаемые правоохранительными органами против двух независимых информационных агентств, вызывают серьезное беспокойство по поводу уважения к независимым СМИ в Беларуси", - сказал Дезир.
"Я призываю власти немедленно освободить всех задержанных журналистов и, чтобы оба СМИ могли беспрепятственно продолжать свою работу", - добавил он.
Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов.
Напомним, в Беларуси задержали уже семь журналистов портала Tut.by. Задержание проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "Белта".