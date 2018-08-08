У ОБСЄ закликали негайно звільнити білоруських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Організація з безпеки і співпраці в Європі закликає владу Білорусі звільнити затриманих журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість ситуацією навколо співробітників ЗМІ у цій країні, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Надзвичайно непропорційні заходи, що вживаються правоохоронними органами проти двох незалежних інформаційних агентств, викликають серйозне занепокоєння з приводу поваги до незалежних ЗМІ в Білорусі", – сказав Дезір.
"Я закликаю владу негайно звільнити всіх затриманих журналістів і забезпечити, щоб обидва ЗМІ могли безперешкодно продовжувати свою роботу", – додав він.
Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпекової політики Федеріка Моґеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.
Нагадаємо, в Білорусі затримали вже сімох журналістів порталу Tut.by. Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта".