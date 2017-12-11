В Нью-Йорке произошел взрыв на автостанции

Так, согласно сообщению, взрыв произошел в автобусном терминале администрации порта вблизи площади Таймс-сквер.

В полиции отметили, что вся информация о взрыве пока предыдущая, подробности будут позже.

Как повидомялв УНН, два человека погибли, еще семеро находятся заблокированными под завалами в результате взрыва на заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая.