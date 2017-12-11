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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 7299 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 19991 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100023 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109921 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130453 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106493 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108124 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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В Нью-Йорке произошел взрыв на автостанции

В Нью-Йорке произошел взрыв на автостанции

Киев  •  УНН

 • 11206 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Нью-Йорке, в округе Манхэттен, произошел взрыв на автостанции. Об этом со ссылкой на городскую полицию Нью-Йорке сообщает BBC News, передает УНН.

Так, согласно сообщению, взрыв произошел в автобусном терминале администрации порта вблизи площади Таймс-сквер.

В полиции отметили, что вся информация о взрыве пока предыдущая, подробности будут позже.

Как повидомялв УНН, два человека погибли, еще семеро находятся заблокированными под завалами в результате взрыва на заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая.

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