В Нью-Йорке произошел взрыв на автостанции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Нью-Йорке, в округе Манхэттен, произошел взрыв на автостанции. Об этом со ссылкой на городскую полицию Нью-Йорке сообщает BBC News, передает УНН.
Так, согласно сообщению, взрыв произошел в автобусном терминале администрации порта вблизи площади Таймс-сквер.
В полиции отметили, что вся информация о взрыве пока предыдущая, подробности будут позже.
Как повидомялв УНН, два человека погибли, еще семеро находятся заблокированными под завалами в результате взрыва на заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая.