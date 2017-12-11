У Нью-Йорку стався вибух на автостанції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Нью-Йорку, в окрузі Манхетен, стався вибух на автостанції. Про це з посиланням на міську поліцію Нью-Йорку повідомляє BBC News, передає УНН.
Так, згідно з повідомленням, вибух стався в автобусному терміналі адміністрації порту поблизу площі Таймс-сквер.
В поліції відмітили, що вся інформація про вибух поки попередня, подробиці будуть згодом.
Як повідомялв УНН, двоє людей загинули, ще семеро знаходяться заблокованими під завалами в результаті вибуху на заводі в провінції Цзянсу на сході Китаю.