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У Нью-Йорку стався вибух на автостанції

У Нью-Йорку стався вибух на автостанції

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Нью-Йорку, в окрузі Манхетен, стався вибух на автостанції. Про це з посиланням на міську поліцію Нью-Йорку повідомляє BBC News, передає УНН.

Так, згідно з повідомленням, вибух стався в автобусному терміналі адміністрації порту поблизу площі Таймс-сквер.

В поліції відмітили, що вся інформація про вибух поки попередня, подробиці будуть згодом.

Як повідомялв УНН, двоє людей загинули, ще семеро знаходяться заблокованими під завалами в результаті вибуху на заводі в провінції Цзянсу на сході Китаю.

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