В Нью-Йорке на митинг против Д.Трампа собрались звезды и мэр города
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, и Майкл Мур, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста у "штаб-квартиры" Д.Трамп в Нью-Йорке - небоскреба Трамп Тауэр.
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По его словам, в США наступает очень опасное время своей истории.
"Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить", - сказал М.Мур, призвав провести 100-дневной протест против избранного главы государства после его инаугурации.
Как сообщал УНН, американские художники выступили с акцией протеста против Д.Трампа.