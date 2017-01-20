У Нью-Йорку на мітинг проти Д.Трампа зібралися зірки та мер міста

Кінорежисер Майкл Мур очолив масову акцію протесту поблизу “штаб-квартири” Д.Трампа в Нью-Йорку — хмарочоса Трамп Тауер.

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За його словами, в США настає дуже небезпечний час своєї історії.

“Це буде гірше, ніж ви можете собі помислити,” — сказав М.Мур, закликавши провести 100-денний протест проти обраного глави держави після його інавгурації.

Як повідомляв УНН, американські митці виступили з акцією протесту проти Д.Трампа.