У Нью-Йорку на мітинг проти Д.Трампа зібралися зірки та мер міста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Нью-Йорку на мітинг проти обраного президента США Дональда Трампа вийшли мер міста Білл де Блазіо, а також американські діячі культури Роберт Де Ніро, Марк Руффало, Алекс Болдуїн, і Майкл Мур, передає УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
Кінорежисер Майкл Мур очолив масову акцію протесту поблизу “штаб-квартири” Д.Трампа в Нью-Йорку — хмарочоса Трамп Тауер.
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За його словами, в США настає дуже небезпечний час своєї історії.
“Це буде гірше, ніж ви можете собі помислити,” — сказав М.Мур, закликавши провести 100-денний протест проти обраного глави держави після його інавгурації.
Як повідомляв УНН, американські митці виступили з акцією протесту проти Д.Трампа.