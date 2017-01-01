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В новогоднюю ночь в Ровно патрульные зафиксировали 16 конфликтов

В новогоднюю ночь в Ровно патрульные зафиксировали 16 конфликтов

Киев • УНН

 • 9642 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Относительно спокойно прошла новогодняя ночь в Ровно. Патрульные имели 87 задач в городе и 11 - на международной трассе Киев-Чоп, сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Ровно.

В новогоднюю ночь не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия. В городе патрульные зафиксировали 7 конфликтов и 9 семейных ссор, однако инспекторы быстро локализовали все.

Составили 5 админматериалов о нарушении правил дорожного движения в городе и 9 на трассе. Остановили и составили 3 протокола на нетрезвых водителей. Произошел один грабеж и одна кража.

В общем, новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Спокойствие жителей Ровно защищали 72 патрульных полицейских.

Напомним, как сообщал УНН, в новогоднюю ночь в Донецкой области не совершено ни одного тяжкого преступления .

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