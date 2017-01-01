У новорічну ніч у Рівному патрульні зафіксували 16 конфліктів

У новорічну ніч не відбулося жодної дорожньо-транспортні пригоди. У місті патрульні зафіксували 7 конфліктів та 9 сімейних сварок, однак інспектори швидко локалізували усі.

Склали 5 адмінматеріалів про порушення правил дорожнього руху в місті та 9 на трасі. Зупинили та склали 3 протоколи на нетверезих водіїв. Стався один грабіж і одна крадіжка.

Загалом, новорічна ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Спокій жителів Рівного захищали 72 патрульних поліцейських.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у новорічну ніч на Донеччині не скоєно жодного тяжкого злочину.