У новорічну ніч у Рівному патрульні зафіксували 16 конфліктів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Відносно спокійно минула новорічна ніч у Рівному. Патрульні мали 87 завдань у місті та 11 — на міжнародній трасі Київ-Чоп, повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Рівного.
У новорічну ніч не відбулося жодної дорожньо-транспортні пригоди. У місті патрульні зафіксували 7 конфліктів та 9 сімейних сварок, однак інспектори швидко локалізували усі.
Склали 5 адмінматеріалів про порушення правил дорожнього руху в місті та 9 на трасі. Зупинили та склали 3 протоколи на нетверезих водіїв. Стався один грабіж і одна крадіжка.
Загалом, новорічна ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Спокій жителів Рівного захищали 72 патрульних поліцейських.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у новорічну ніч на Донеччині не скоєно жодного тяжкого злочину.