В новогоднюю ночь в Каменском горело здание городского совета
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 января. УНН. В Каменское 1 января в 3:02 в административном здании городского совета произошел пожар. Об этом сообщили в ГосЧС в Днепропетровской области, передает УНН-Центр .
Во время пожара огнем повреждено офисная мебель, оконная рама и входные двери в кабинет финансового отдела.
Во время пожара людей в здании не было. Общая площадь пожара составила 20м2. К ликвидации были привлечены 26 человек личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники.
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь во Львове из-за пожара из дома эвакуировали 20 человек