У новорічну ніч у Кам'янському горіла будівля міської ради

Під час пожежі вогнем пошкоджено офісні меблі, віконна рама та вхідні двері до кабінету фінансового відділу.

Під час пожежі людей в будівлі не було. Загальна площа пожежі склала 20м2. До ліквідації було залучено 26 людей особового складу та сім одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, у новорічну ніч у Львові через пожежу з будинку евакуювали 20 людей