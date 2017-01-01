У новорічну ніч у Кам'янському горіла будівля міської ради
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 січня. УНН. У Кам'янському 1 січня о 03:02 в адміністративній будівлі міської ради сталася пожежа. Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області, інформує УНН-Центр.
Під час пожежі вогнем пошкоджено офісні меблі, віконна рама та вхідні двері до кабінету фінансового відділу.
Під час пожежі людей в будівлі не було. Загальна площа пожежі склала 20м2. До ліквідації було залучено 26 людей особового складу та сім одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч у Львові через пожежу з будинку евакуювали 20 людей