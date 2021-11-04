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В Норвегии работники медицинской сферы получат третью дозу вакцины от коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Работникам системы здравоохранения, контактирующим с пациентами, будет предложена третья доза вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Минздрава Норвегии Ингвильд Кьеркол, пишет УНН.

В Норвегии работники медицинской сферы получат третью дозу вакцины от коронавируса

Детали

“Чтобы защитить тех, кто стоит на первой линии, и избежать распространения вируса, работникам системы здравоохранения, контактирующим с пациентами, будет предложена третья доза”, — заявила Кьеркол, передает Норвежское телеграфное бюро.

В начале октября правительство Норвегии также поддержал рекомендацию Норвежского института здравоохранения предложить третью дозу вакцины от коронавирус людям старше 65 лет. Согласно рекомендации медицинского власти, сначала третью дозу получат жители Норвегии в возрасте 85 лет и старше, также постояльцы домов престарелых. После этого третью дозу сможет получить группа людей в возрасте от 75 до 84 лет, а после нее — от 65 до 74 лет. На данный момент две дозы вакцины от коронавирус получили почти 70% жителей Норвегии в возрасте от 12 лет.

Напомним

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что третью дозу вакцины Pfizer, так называемую “дозу-усилитель” могут одобрить уже к 20 августа.

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