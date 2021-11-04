У Норвегії працівники медичної сфери отримають третю дозу вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Працівникам системи охорони здоров'я, які контактують з пацієнтами, буде запропоновано третю дозу вакцини від коронавірусу. Про це повідомила голова МОЗ Норвегії Інгвільд К'єркол, пише УНН.
“Щоб захистити тих, хто стоїть на першій лінії, та уникнути поширення вірусу, працівникам системи охорони здоров’я, які контактують з пацієнтами, буде запропоновано третю дозу”, — заявила К’єркол, передає Норвезьке телеграфне бюро.
На початку жовтня уряд Норвегії також підтримав рекомендацію Норвезького інституту охорони здоров’я запропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу людям віком понад 65 років. Згідно з рекомендацією медичної влади, спочатку третю дозу отримають мешканці Норвегії у віці 85 років і старші, також постояльці будинків для людей похилого віку. Після цього третю дозу зможе отримати група людей віком від 75 до 84 років, а після неї — від 65 до 74 років. На даний момент дві дози вакцини від коронавірусу отримали майже 70% жителів Норвегії віком від 12 років.
Нагадаємо
Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що третю дозу вакцини Pfizer, так звану “дозу-посилювач” можуть схвалити вже до 20 серпня.