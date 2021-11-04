У Норвегії працівники медичної сфери отримають третю дозу вакцини від коронавірусу

“Щоб захистити тих, хто стоїть на першій лінії, та уникнути поширення вірусу, працівникам системи охорони здоров’я, які контактують з пацієнтами, буде запропоновано третю дозу”, — заявила К’єркол, передає Норвезьке телеграфне бюро.

На початку жовтня уряд Норвегії також підтримав рекомендацію Норвезького інституту охорони здоров’я запропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу людям віком понад 65 років. Згідно з рекомендацією медичної влади, спочатку третю дозу отримають мешканці Норвегії у віці 85 років і старші, також постояльці будинків для людей похилого віку. Після цього третю дозу зможе отримати група людей віком від 75 до 84 років, а після неї — від 65 до 74 років. На даний момент дві дози вакцини від коронавірусу отримали майже 70% жителів Норвегії віком від 12 років.

Нагадаємо

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що третю дозу вакцини Pfizer, так звану “дозу-посилювач” можуть схвалити вже до 20 серпня.