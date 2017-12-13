В НКРЭКУ оценили уровень энергозависимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине до сих пор наблюдается энергозависимость сразу по нескольким секторам энергетики: в атомной отрасли, в угольной и газовой. Об этом во время круглого стола сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает корреспондент УНН.
"Мы видим, что энергозависимость в нескольких сферах энергетики сохраняется. В атомной энергетике отмечается дефицит уранового сырья, который составляет около 60%, вторая по популярности - угольная отрасль, дефицит составляет 20%, по природному газу имеем показатель в 35-40%", - отметил Д.Вовк.
Как сообщал УНН, ЕС одобрил достижения Украины в сфере энергетики.