В НКРЭКУ оценили уровень энергозависимости Украины

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине до сих пор наблюдается энергозависимость сразу по нескольким секторам энергетики: в атомной отрасли, в угольной и газовой. Об этом во время круглого стола сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает корреспондент УНН.