У НКРЕКП оцінили рівень енергозалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні й досі спостерігається енергозалежність одразу за декількома секторами енергетики: в атомній галузі, у вугільній та газовій. Про це під час круглого столу повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, передає кореспондент УНН.
“Ми бачимо, що енергозалежність у декількох сферах енергетики зберігається. В атомній енергетиці відмічається дефіцит уранової сировини, який становить близько 60%, друга за популярністю — вугільна галузь, дефіцит становить 20%, по природному газу маємо показник у 35-40%”, — зауважив Д.Вовк.
Як повідомляв УНН, ЄС схвалив досягнення України у сфері енергетики.