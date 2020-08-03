В ряде областей объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В ряде областей Украины сегодня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
"3 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Львовской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным ГСЧС, количество пожаров по сравнению с прошлым годом в Украине увеличилось втрое, а площадь - в 40 раз.