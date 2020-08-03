У низці областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В низці областей України сьогодні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС, передає УНН.
"3 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Львівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними ДСНС, кількість пожеж у порівнянні із минулим роком в Україні збільшилася втричі, а площа — у 40 разів.