У низці областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

"3 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Львівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними ДСНС, кількість пожеж у порівнянні із минулим роком в Україні збільшилася втричі, а площа — у 40 разів.