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В Нижегородской области РФ более 40 школьников пострадали из-за выброса газа

В Нижегородской области РФ более 40 школьников пострадали из-за выброса газа

Киев  •  УНН

 • 8552 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Нижегородской области 43 ребенка отравились газом в школе, они госпитализированы. Также пострадал один взрослый, сообщили российскому агентству ТАСС в центральной районной больнице Вадского района региона, пишет УНН.

“В больницу доставлены 43 ребенка и один взрослый”, — сказал собеседник агентства.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что состояние детей не тяжелое, 23 ребенка отпущены из больницы домой, остальные обследуются.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле. “Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову (поручаю) разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить”, — цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших — 29 детях и трех преподавателях. По информации собеседника агентства, состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных — как легкой степени тяжести.

Сейчас занятия в школе прекращены. По предварительной версии, причиной недомогания школьников и учителей стал выброс одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

В региональное управление МЧС информация о происшествии поступила в 12:00. В администрации Вадского района подтвердили информацию “Коммерсанту”, отказавшись сообщать какие-либо детали. Там добавили, что в данный момент у главы района проходит совещание в связи с инцидентом.

В ООО “Газпром трансгаз Нижний Новгород” сообщили изданию, что считают информацию недостоверной. Там рассказали, что на газораспределительную станцию (ГРС) выехала группа быстрого реагирования и полиция. Сотрудники компании не зафиксировали запаха одоранта в воздухе. В “Газпром трансгаз Нижний Новгород” добавили, что на момент появления информации об отравлении детей на ГРС не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали никаких нарушений.

“В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить причину отравления школьников. Предварительно, на газораспределительной станции, расположенной в с. Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение”, — указали в СК РФ.

Как отмечал УНН, студент, устроивший стрельбу в колледже Благовещенска, покончил с собой.

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