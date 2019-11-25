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У Нижньогородській області РФ понад 40 школярів постраждали через викид газу

У Нижньогородській області РФ понад 40 школярів постраждали через викид газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Нижньогородській області 43 дитини отруїлися газом в школі, вони госпіталізовані. Також постраждав один дорослий, повідомили російському агентству ТАСС в центральній районній лікарні Вадського району регіону, пише УНН.

“У лікарню доставлено 43 дитини і один дорослий”, — сказав співрозмовник агентства.

У регіональному міністерстві охорони здоров’я повідомили, що стан дітей не важкий, 23 дитини відпущені з лікарні додому, інші обстежуються.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін доручив усім службам оперативно надати всю необхідну допомогу постраждалим і тримати ситуацію на постійному контролі. “Моєму заступнику Андрію Харіну і міністру енергетики та ЖКГ Андрію Чорткова (доручаю) розібратися в ситуації, що сталася і оперативно доповісти”, — цитує Нікітіна прес-служба уряду регіону.

Раніше повідомлялося про 32 постраждалих — 29 дітей і трьох викладачів. За інформацією співрозмовника агентства, стан 10 дітей оцінюється як середнього ступеня тяжкості, інших — як легкого ступеня тяжкості.

Зараз заняття в школі припинено. За попередньою версією, причиною нездужання школярів і вчителів став викид одоранту з розташованої неподалік газорозподільної станції.

В регіональне управління МНС інформація про подію надійшла о 12:00. В адміністрації Вадського району підтвердили інформацію “Коммерсанту”, відмовившись повідомляти будь-які деталі. Там додали, що в даний момент у голови району проходить нарада у зв’язку з інцидентом.

У ТОВ “Газпром трансгаз Нижній Новгород” повідомили виданню, що вважають інформацію недостовірною. Там розповіли, що на газорозподільну станцію (ГРС) виїхала група швидкого реагування та поліція. Співробітники компанії не зафіксували запаху одоранту в повітрі. У “Газпром трансгаз Нижній Новгород” додали, що на момент появи інформації про отруєння дітей на ГРС не проводилося ніяких робіт, ні співробітники, ні автоматика не зафіксували жодних порушень.

“В ході перевірки слідчим СК належить з’ясувати причину отруєння школярів. Попередньо, на газорозподільній станції, розташованої в с. Вад, стався викид домішки для визначення запаху газу. З’ясовуються всі обставини події. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення”, — вказали у СК РФ.

Як зазначав УНН, студент, який влаштував стрілянину в коледжі Благовєщенська, наклав на себе руки.

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