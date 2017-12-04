В немецкое правительственное здание принесли пакет с ручной гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Германии в правительственный офис в городе Эрфурт (Тюрингия) в помещение Государственной канцелярии поступил пакет с ручной гранатой, передает УНН со ссылкой на Spiegel.
Пакет был доставлен с использованием услуги логистической компании DHL, работники правительственного офиса решили передать пакет полиции, заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.
После начальной предварительной экспертизы полицейские установили, что в пакете, вероятно, ручная граната.
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Посылка была доставлена в пятницу после обеда и лежала на полке до понедельника. Ее адресовано прокурорам Эрфурта в Государственной канцелярии Тюрингии.