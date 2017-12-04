У німецьку урядову будівлю принесли пакунок з ручною гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Німеччині в урядовий офіс у місті Ерфурт (Тюрингія) до приміщення Державної канцелярії надійшов пакунок з ручною гранатою, передає УНН з посиланням на Spiegel.
Пакунок було доставлено з використанням послуги логістичної компанії DHL, працівники урядового офісу вирішили передати пакунок поліції, заявив прем'єр-міністр Тюрінгії Бодо Рамелов.
Після початкової попередньої експертизи поліцейські встановили, що у пакеті, ймовірно, ручна граната.
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Посилка була доставлена в п'ятницю після обіду і лежала на полиці до понеділка. ЇЇ адресовано прокурорам Ерфурта в Державній канцелярії Тюрінгії.