В Германии похитили наперсный крест папы Бенедикта XVI

Детали

Реликвия исчезла из церкви св. Освальда в баварском городе Траунштайн. Там будущий понтифик жил в юности и начинал карьеру священника. После добровольного отречения в 2013 году он передал свой епископский наперсный крест церкви в Траунштайне.

Как сообщили в местной полиции, в понедельник средь бела дня воры взломали витрину, встроенную в нишу западной стены храма, где был создан мемориальный зал памяти папы. Мэр города Кристиан Хюммер заявил, что кража "привела его в ужас".

Святыня представляет собой позолоченный крест с изумрудом. Стоимость подобной вещи составляет около 3 000 евро. Но символическая стоимость именно этого креста может достигать 50 000 евро, рассказали представители церкви.

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