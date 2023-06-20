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В Германии похитили наперсный крест папы Бенедикта XVI

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Наперсный крест папы Бенедикта XVI похитили из церкви в немецком Траунштайне, где понтифик начинал карьеру. Его фактическая стоимость составляет около 3 000 евро, однако символическая стоимость может достигать 50 000 евро, пишет BILD, передает УНН.

В Германии похитили наперсный крест папы Бенедикта XVI

Детали

Реликвия исчезла из церкви св. Освальда в баварском городе Траунштайн. Там будущий понтифик жил в юности и начинал карьеру священника. После добровольного отречения в 2013 году он передал свой епископский наперсный крест церкви в Траунштайне.

Как сообщили в местной полиции, в понедельник средь бела дня воры взломали витрину, встроенную в нишу западной стены храма, где был создан мемориальный зал памяти папы. Мэр города Кристиан Хюммер заявил, что кража "привела его в ужас".

Святыня представляет собой позолоченный крест с изумрудом. Стоимость подобной вещи составляет около 3 000 евро. Но символическая стоимость именно этого креста может достигать 50 000 евро, рассказали представители церкви.

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