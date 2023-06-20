У Німеччині викрали наперсний хрест папи Бенедикта XVI
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Наперсний хрест папи Бенедикта XVI викрали з церкви в німецькому Траунштайні, де понтифік починав кар'єру. Його фактична вартість становить близько 3 000 євро, однак символічна вартість може сягати 50 000 євро, пише BILD, передає УНН.
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Реліквія зникла з церкви св. Освальда в баварському місті Траунштайн. Там майбутній понтифік жив у юності і починав кар'єру священика. Після добровільного зречення у 2013 році він передав свій єпископський наперсний хрест церкві в Траунштайні.
Як повідомили в місцевій поліції, у понеділок серед білого дня злодії зламали вітрину, вбудовану в нішу західної стіни храму, де було створено меморіальний зал пам'яті папи. Мер міста Крістіан Хюммер заявив, що крадіжка "привела його в жах".
Святиня являє собою позолочений хрест зі смарагдом. Вартість подібної речі становить близько 3 000 євро. Але символічна вартість саме цього хреста може сягати 50 000 євро, розповіли представники церкви.
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