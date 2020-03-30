В Германии в десятки раз взлетели цены на маски и защитные костюмы из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Возросшая на фоне пандемии потребность в защитной одежде и масках в медучреждениях привела к "взрывному росту цен" в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.
Так, цена защитных масок типа FFP2 всего за несколько дней выросла на 3000%: с 0,45 евро за штуку до 13,52 евро. На рынке "царит хаос".
"Это дикий запад. Каждый пытается нажиться и воспользоваться бедственной ситуацией в больницах", - заявил Олаф Берзе, руководитель торгового объединения Clinicpartner, которое осуществляет закупки для клиник и домов престарелых.
Берзе пожаловался, что сертификаты на продукцию нередко подделываются, а фильтры непригодны к эксплуатации, что грозит как пациентам, так и медперсоналу.
Напомним, в Германии уже около 400 смертей и более 52 тысячи больных COVID-19.